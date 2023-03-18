С мужчиной простятся 24 марта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Екатеринбурге скончался известный врач-уролог Петр Сац. Мужчине было 74 года. Причиной смерти стал инсульт. Об этом порталу Е1 сообщили родственники медика.

Свою карьеру врач начал в больнице Нижнего Тагила. Спустя несколько лет мужчина переехал в Свердловск, где устроился в первую городскую больницу. В 1991 году Петр Сац занялся бизнесом, он организовал свой медицинский центр.

- Абсолютно удивительный человек, бескорыстный. Товарищ, верный друг, всегда готовый прийти на помощь. Я был знаком с ним еще с детства, в Нижнем Тагиле. Наши родители тоже дружили, - отметил бывший мэр города Аркадий Чернецкий.

24 марта в 11:00 состоится прощание с Петром Сацем. Оно пройдет в зале дома прощание «Вознесение» на улице Серафимы Дерябиной, 41А.

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