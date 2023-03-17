В Свердловской области полицейские устроили охоту на наркодиллеров

Акция позволит полиции получить больше информации о точках сбыта наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области политические устроили охоту на наркодиллеров. В регионе начнется первый этап оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом сообщил пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий Горелых.

Главной целью мероприятия будет взаимодействие между силовыми структурами и горожанами. Акция позволит полиции получить больше информации о точках сбыта наркотиков.

- Только в 2022 году сотрудники полиции гарнизона в рамках аналогичной акции изъяли порядка 20 килограммов различных наркотических средств, в том числе растительного и синтетического происхождения. Выявлено 358 преступлений в сфере НОН. В дежурные части поступило 880 обращений от неравнодушных жителей области. Их вклад в борьбу с чумой нашего времени неоценим. Призываю земляков не менее активно повзаимодействовать и в нынешнем году, - рассказа полковник Горелых.

Каждое сообщение свердловчанина будет зарегистрировано. По заявлениям пройдет проверка. Полицейские уже будет искать наркодиллеров самостоятельно.

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