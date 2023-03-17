В Екатеринбурге рецидивист обворовал продуктовый магазин

На молодого человека завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге нашли парня, который обворовал продуктовый магазин. Им оказался 22-летний рецидивист. Об этом сообщили в УМВД по городу.

Инцидент произошел еще в ноябре 2022 года. Молодой человек днем пришел в супермаркет на Сиреневом бульваре и вынес оттуда продукты. Сумма ущерба составила 6,7 тысячи рублей.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника. В результате сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать, - рассказали в полиции.

Молодой человек признался в содеянном. Украденные продукты он перепродал. Как оказалось, ранее парень уже отбывал наказание в тюрьме за кражу и грабеж. На свердловчанина завели новое уголовное дело. Ему грозит реальный срок.

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