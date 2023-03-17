В аварии пострадал один человек. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

На Полевском тракте автобус столкнулся с тремя автомобилями. Водителю общественного транспорта стало плохо во время вождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

ДТП произошло 17 марта в 19:20. Водитель 120 маршрута почувствовал себя плохо за рулем, из-за чего влетел в три впередистоящие иномарки - Toyota RAV4, Сhangan и Peugeot. В автобусе находился 51 пассажир. Из них никто не пострадал. Все водители машин были трезвыми.

- В результате ДТП пострадала пассажирка автомашины RAV4, ее увезли в городскую травматологическую больницу № 36 предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, для обследования и оказания помощи, - сообщили в городском ГИБДД.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства происшествия. На участке ДТП организовано реверсивное движение.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.