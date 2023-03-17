В лесу под Березовским потерялись двое подростков

Один из подростков успел дозвониться до спасателей и сообщить примерное местоположение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области пропали двое детей. На поиски ребят уже направились волонтеры отряда «Прорыв». Пока нет никаких подробностей, как несовершеннолетние могли оказаться за городом.

- Поступила заявка от единой диспетчерской службы. Основной состав отряда уже выехал на поиск. Пока ничего сказать о состоянии детей не можем, - сообщили в пресс-службе отряда «Прорыв».

По сообщениям паблика Вконтакте «Сила Березовского в людях», речь идет о подростках 15 и 17 лет, один из них позвонил и рассказал, что вместе с подругой потерялся в районе поселка Мурзинский.

- Они шли пешком в сторону Монетного из Березовского, заблудились, замерзли, на телефоне садится батарея, было принято решение сообщить о себе спасателям, - говорится в сообщении.