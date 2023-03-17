Патрульные заметили подозрительного мужчину утром 15 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге поймали свердловчанина с синтетическими наркотиками. У мужчины при себе нашли метилэфедрон. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел утром 15 марта на переулке Базовом, 43А. Патрульные заметили подозрительного мужчину. Его решили задержать. В присутствии понятых у него нашли и изъяли сверток с порошком.

- Вскоре эксперты-криминалисты установили, что изъятым веществом оказался синтетический наркотик - метилэфедрон. Вес изъятого составил 0,51 грамма, - рассказали в полиции.

Мужчину доставили в дежурную часть. Им оказался 39-летний безработный екатеринбуржец. Он признался, что купил наркотики в интернете для личного использования. На свердловчанина завели уголовное дело за хранение наркотиков. Также за отказ от медицинского освидетельствования на мужчину составили административный протокол.

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