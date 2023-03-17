Под Березовским в столкновении двух легковушек и тягача пострадала беременная женщина

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе под Березовским в столкновении двух легковушек и тягача пострадала 28-летняя беременная женщина. Авария произошла днем 17 марта. По предварительным данным, водитель Skoda Fabia хотел совершить обгон, выехал на полосу разгона и врезался в попутный Renault T 4x2.

После столкновения, водитель автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения и влетел в Renault Arkana.

- В результате ДТП беременная пассажирка автомашины Renault Arkana была доставлена в травматологическое отделение ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» с ушибом грудной клетки слева, не госпитализирована, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудниками Госавтоинспекции, прибывшими на место происшествия, проведены все необходимые процессуальные действия, организовано реверсивное движение, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.