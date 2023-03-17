Фото: Госавтоинспекция Верхней Пышмы

На трассе под Верхней Пышмой водитель грузовика «МАЗ» сбил насмерть пешехода. Инцидент произошел в ночь на 17 марта. По предварительным данным, 43-летний мужчина за рулем большегруза ехал из Нижнего Тагила, когда на обочине появился прохожий.

- В результате ДТП 37-летний пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Он шел по дороге в одежде без светоотражающих элементов, - рассказали в Госавтоинспекции Верхней Пышмы.

Водительский стаж мужчины за рулем грузовика составляет 13 лет. Он объяснил, что ехал примерно со скоростью 80 километров в час. Он хотел съехать на обочину, чтобы остановить машину, и в этот момент почувствовал удар.

- Автоинспекторы провели процедуру освидетельствования водителя на состояние опьянения, по результатам которой установлено, что водитель трезв, - добавили в инспекции.