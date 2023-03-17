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В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом появится новый парк стоимостью почти 17 миллионов рублей. Он расположится на пересечении улиц Кирова и Ломоносова. Накануне администрация Горноуральского городского нашла подрядчика, им стало ООО «Уралстрой-НТ».

- Озеленение будет выполнено в виде посева газонных трав. Проектом предусматривается благоустройство и размещение детских игровых площадок с малыми формами архитектуры, - уточняют в Управлении капитального строительства ГГО.

Планируется, что специалисты должны будут заменить освещение, установить новые ограждения, оформить дорожки тротуарной плиткой, вырубить часть деревьев и посадить газоны.

На данный момент проходит процедура заключения контракта, действовать договор будет до 30 сентября 2023 года.