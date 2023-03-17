Заместитель губернатора Дмитрий Ионин прокомментировал возможность введения туристического сбора в регионе

В Госдуме законопроект о туристическом сборе пока отозвали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году в России планировали ввести туристический сбор – в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о взимании платы с совершеннолетних туристов за каждый сутки проживания в регионах России. Ввести его хотели с 1 января 2023 года. Однако законопроект отозвали. Сегодня, 17 марта, в эфире радио «Комсомольская правда» [92,3FM] заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин прокомментировал идею о введении подобного сбора.

- Туристический сбор в России, как закон, был экспериментом в некоторых регионах, - сказал Дмитрий Ионин. – Я, как житель Свердловской области, считаю, что на свердловчанах эксперименты ставить не стоит. Пусть там поймут окончательно эффект - насколько это помогает реальному развитию туристической инфраструктуры. Я считаю преждевременным введение туристического сбора. Нам надо сделать хорошую инфраструктуру, чтобы приехал турист.

Добавим, что через два года депутаты Госдумы могут вернуться к идее о туристическом сборе. К этому моменту в курортных регионах завершится действующий эксперимент по взиманию сбора и станет понятен его эффект.