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НовостиОбщество17 марта 2023 12:51

Власти Талицы заплатят штраф за нападение бродячей собаки на 10-летнего мальчика

Инцидент произошел в июне прошлого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Проверка показала, что у хвостатой нет хозяев, так как у нее не было ошейника, а на ухе установлен чип

Проверка показала, что у хвостатой нет хозяев, так как у нее не было ошейника, а на ухе установлен чип

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Талицы заплатят штраф за нападение бродячей собаки на 10-летнего мальчика. Инцидент произошел в июне прошлого года. Животное напало на ребенка и укусило его за бедро.

Проверка показала, что у хвостатой нет хозяев, так как у нее не было ошейника, а на ухе установлен чип.

- Несмотря на заключенный муниципальный контракт, фактически агрессивные особи не отлавливались, администрация, как заказчик, деятельность подрядчика не контролировала, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве направили иск, чтобы взыскать с администрации компенсацию морального вреда. В суде это требование удовлетворили, несовершеннолетний получит 30 тысяч рублей.