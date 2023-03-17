Проверка показала, что у хвостатой нет хозяев, так как у нее не было ошейника, а на ухе установлен чип Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Талицы заплатят штраф за нападение бродячей собаки на 10-летнего мальчика. Инцидент произошел в июне прошлого года. Животное напало на ребенка и укусило его за бедро.

Проверка показала, что у хвостатой нет хозяев, так как у нее не было ошейника, а на ухе установлен чип.

- Несмотря на заключенный муниципальный контракт, фактически агрессивные особи не отлавливались, администрация, как заказчик, деятельность подрядчика не контролировала, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве направили иск, чтобы взыскать с администрации компенсацию морального вреда. В суде это требование удовлетворили, несовершеннолетний получит 30 тысяч рублей.