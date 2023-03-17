Банковский эксперт раскрыл уральским студентам правила финансовой безопасности

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Встреча состоялась на территории ВУЗа и была посвящена принципам финансовой безопасности и противодействию мошенничеству.

Лекцию посетили около полусотни учащихся. Владимир Хоткин рассказал об основных методах, которые используют финансовые мошенники: телефонные звонки с использованием социальной инженерии, фишинг, хищение средств с помощью SMS и сообщений в мессенджерах и социальных сетях, фальшивые сайты и приложения.

По оценке эксперта, независимо от выбранного злоумышленниками способа воздействия, финансовое мошенничество всегда обладает определенным набором признаков, которые указывают на преступный умысел. Среди таких факторов - предложение решить все финансовые проблемы в короткий срок и при этом необходимость мгновенно принять решение, указание на эксклюзивный характер предложения, анонимность контрагента, необходимость первоначальных выплат со стороны клиента, аномально высокая сумма потенциального «вознаграждения».

На данный момент наиболее распространенной схемой мошенничества является социальная инженерия с фокусом на запугивание клиента, внушение паники и уверением в необходимости срочно произвести какие-либо действия с денежными средствами, счетами или картами.

«Знание основ финансовой безопасности необходимы любому, а для будущих финансистов они важны не только с бытовой, но и с профессиональной точки зрения, - отметил Владимир Хоткин. – Нам важно максимально широко и доступно информировать клиентов о методах мошенников. Наш банк спас от хищения более 22 млрд рублей на счетах своих клиентов. При этом самым простым и эффективным способом противодействия финансовым мошенникам остается внимательность и осведомленность самого клиента».