В Нижнем Тагиле 34-летние супруги перевели 1,8 миллиона лжесотрудникам ФСБ

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 34-летние супруги перевели 1,8 миллиона мошенникам, которые представились сотрудникам ФСБ. Во время разбирательства выяснилось, что женщине позвонили с незнакомого номера, ей рассказали, что на ее имя пытаются оформить кредит.

- Лжесиловик отметил, что ей необходимо оформить кредит, обналичить денежные средства, после чего перевести сумму на «безопасный счет». Женщина согласилась на эти требования, - отметили в МУ МВД «Нижнетгильское».

В общей сложности тагильчанка перевела более 800 тысяч. Однако этого мошенникам показалось мало, поэтому они втянули в схему и супруга пострадавшей. Ему также сообщили, что на него собираются оформить два займа.

- В результате мужчина оформил два кредита по 500 тысяч и также отправил на счета мошенников. Больше на связь с супругами неизвестные не выходили. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», - добавили в полиции.