Свердловские госавтоинспекторы выявили больше 2,5 нарушений при перевозке детей

За два месяца в нашем регионе было зарегистрировано 21 ДТП с участием детей-пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские госавтоинспекторы с начала 2023 года во время массовых проверок водителей выявили больше 2,5 нарушений при перевозке детей. Рейды проходили возле школ, торговых центров и на трассах.

- Нахождение в салоне автомобиля ребенка в детском удерживающем устройстве - одно из главных требований, предъявляемых Правилами дорожного движения к перевозке детей в возрасте до 12 лет. Тем не менее, многие водители пренебрегают безопасностью маленьких пассажиров, не осознавая, что ценой преступной беспечности может стать жизнь ребенка, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Также госавтоинспекторы сообщили, что за два месяца в нашем регионе было зарегистрировано 21 ДТП с участием детей-пассажиров. Одна авария закончилась трагично - ребенок погиб. В других ДТП 22 несовершеннолетних получили травмы.

В 11 случаях ДТП с пострадавшими детьми-пассажирами произошли по причине нарушения ПДД водителем, в автомобиле которого находились дети. В трех случаях водители перевозили детей-пассажиров в возрасте до 12 лет неправильно. В этих авариях трое несовершеннолетних получили травмы и один ребенок погиб.

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