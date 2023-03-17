На участке трассы Пермь-Екатеринбург движение ограничат до ноября

На время работ движение будет реверсивным Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 200 километре трассы Пермь-Екатеринбург до ноября ограничат движение. Ограничения введут из-за капитального ремонта путепровода через железную дорогу. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

- Обращаемся к автомобилистам с просьбой обязательно следить за информацией в Яндекс-навигаторе (мы оперативно сообщаем обо всех затруднениях), также по возможности использовать пути объезда, - рассказали в ФКУ «Уралуправтодор».

Работы стартуют 20 марта. На время работ движение на этом участке будет реверсивным, со светофорным регулированием.

Планируется, что рабочие расширят проезжую часть до четырех полос и увеличат грузоподъемность сооружения до современных нормативных нагрузок.

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