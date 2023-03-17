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НовостиОбщество17 марта 2023 9:44

Число кибератак на Югру выросло в десять раз

Этот показатель резко вырос за последний год
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Скоро 85% всех технологий в сфере кибербезопасности будут российскими

Скоро 85% всех технологий в сфере кибербезопасности будут российскими

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедший год число кибератак на Ханты-Мансийский автономный округ выросло в десять раз. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Защитой региона от кибератак станет внедрение российских комплексных технологических решений от аппаратных средств до офисного оборудования. Всё это уже внедряется в жизнь.

По словам экспертов Югры, до 85% программного обеспечения в ближайшие месяцы будет замещено на российские аналоги.