В колонию отправили двух уральцев, расчленивших друга и спрятавших его голову в морозильнике

Зарипов и Белоусов расчленили труп с помощью ножа и электрического лобзика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде огласили приговор 26-летним Антону Зарипову и Дмитрию Белоусову, жестоко расправившимся с другом в Камышлове 6 декабря 2021 года. Все произошло во время распития алкоголя в квартире их знакомого, где они собрались вчетвером.

- В результате возникшей неприязни, подсудимые вооружились ножами и решили убить хозяина квартиры. Для этого они заманили мужчин в ванную под предлогом перекура. Чтобы устранить препятствие в убийстве, Зарипов напал на гостя, высказав ему угрозу убийством и нанеся удары ножом, которые не повлекли расстройства здоровья. После этого подсудимые напали на хозяина квартиры, - рассказали в Свердловском областном суде.

В общей сложности мужчине было нанесено около 30 ударов ножом. На следующий день, по данным региональной прокуратуры, Зарипов и Белоусов расчленили труп с помощью ножа и электрического лобзика. Голову они положили в морозильник, остальные части тела выбросили в баки рядом с домом и в промзоне местного завода, а часть внутренних органов смыли в канализацию.

Антона Зарипова признали виновным в убийстве и угрозе убийством, приговорив его к 17 годам лишения свободы. Дмитрия Белоусова отправили за решетку на 16 лет, признав виновным в убийстве. Обоим предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.

Отметим, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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