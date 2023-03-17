На Щербакова столкнулись два автомобиля

Из-за аварии на Щербакова образовалась огромная пробка Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На улице Щербакова возле дома №113 в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля. ДТП произошло утром 17 марта. В аварии пострадал один из водителей.

- По предварительной информации, водитель Ford при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с Lada Kalina. Пострадал водитель Ford, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Из-за аварии на Щербакова образовалась огромная пробка в сторону центра от улицы Краснопрудной до Пронина.

Фото: Яндекс.Карты

Госавтоинспекторы обращаются к водителям с напоминанием о неукоснительном соблюдении ПДД, в том числе о пропуске транспорта при выезде с второстепенной дороги.

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