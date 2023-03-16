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НовостиОбщество16 марта 2023 20:43

Уральский НОЦ получит 100 миллионов рублей из областного бюджета

Евгений Куйвашев утвердил финансирование проекта на 2023 год
Дарья ЧИПУРИНА
Губернатор Свердловской области выделил бюджет на развитие НОЦ

Губернатор Свердловской области выделил бюджет на развитие НОЦ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На развитие уральского НОЦ выделили 100 миллионов рублей. Губернатор региона Евгений Куйвашев утвердил финансирование проекта на 2023 год. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Власти Свердловской области, крупнейшего индустриального центра страны, уделяют особое внимание поддержке научных исследований и внедрению их результатов в реальный сектор экономики. Этим задачам полностью отвечает работа, которая ведётся в рамках УМНОЦа, - отметил Евгений Куйвашев.

На данный момент в состав уральского НОЦ входит девять университетов, 10 научных организаций и 54 промышленных предприятия. Выделенные деньги пойдут на внедрение в промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Научно-образовательный центр был создан в рамках национального проекта «Наука и университеты». Он реализуется в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. В НОЦ подготавливают уникальных специалистов, которые в дальнейшем смогут помогать развеивать науку в регионах.

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