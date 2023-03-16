Уральский НОЦ получит 100 миллионов рублей из областного бюджета

Губернатор Свердловской области выделил бюджет на развитие НОЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

На развитие уральского НОЦ выделили 100 миллионов рублей. Губернатор региона Евгений Куйвашев утвердил финансирование проекта на 2023 год. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Власти Свердловской области, крупнейшего индустриального центра страны, уделяют особое внимание поддержке научных исследований и внедрению их результатов в реальный сектор экономики. Этим задачам полностью отвечает работа, которая ведётся в рамках УМНОЦа, - отметил Евгений Куйвашев.

На данный момент в состав уральского НОЦ входит девять университетов, 10 научных организаций и 54 промышленных предприятия. Выделенные деньги пойдут на внедрение в промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Научно-образовательный центр был создан в рамках национального проекта «Наука и университеты». Он реализуется в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. В НОЦ подготавливают уникальных специалистов, которые в дальнейшем смогут помогать развеивать науку в регионах.

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