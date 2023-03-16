Свердловская область отправила в Макеевку партию медицинского оборудования

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская область передала современное медицинское оборудование перинатальному центру в Макеевке. В Донецкую область отправилось больше 100 единиц техники. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Партия из 118 единиц техники отправили 15 марта. Это удалось сделать при поддержке компании «Сима-Ленд». Переданная аппаратура поможет оказывать помощь новорожденным малышам и роженицам.

- Это очень важный груз, потому что мы отправляем медицинское оборудование для перинатального центра Макеевки – это наша подшефная территория, которой мы достаточно серьезно помогаем. Это такой жизненно необходимый груз, который действительно будет спасать жизни и поможет повысить эффективность оказания медицинской помощи, – заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Всего удалось передать инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции легких, реанимационные системы, микроскопы, весы и кроватки для детей. Все это уже в пути в Городскую больницу №2 Макеевки. На всю технику было потрачено 34 миллиона рублей.

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