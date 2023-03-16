В СТ «Южный» улицы затопило отходами. Фото: Общероссийский народный фронт Свердловской области

В Екатеринбурге фекалиями затопило садовое товарищество «Южный». Рядом с садами прорвало резервуар с отходами. Об этом сообщил Общероссийский народный фронт Свердловской области.

Инцидент произошел в Чкаловском районе города. Накануне там по улицам хлынули потоки фекалий. Как минимум шесть участков оказались затоплены ими. По словам жителей, прорвало резервуар.

- С повышением температуры воздуха отходы начинают таять и просачиваться в почву. Местные жители пользуются скважинами, следовательно, они засоряются и оказывается негативное влияние на здоровье и жизнь граждан, - рассказал Игорь Русинов Представитель Экологической инспекции Народного фронта в Свердловской области.

От потопа пострадала и значительная часть леса. Опасные вещества попадают в грунт и в воду, что не только негативно влияет на экологию, но и угрожает здоровью местных жителей. Владельцы участков уже обратились к специалистам Росприроднадзора.

Жители садов уже обратились в Роспотребнадзор. Фото: Общероссийский народный фронт Свердловской области

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