В Тавде водитель иномарки сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре»

При обследовании места ДТП выявлены недостатки зимнего содержания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде водитель иномарки Ravon R4 сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Инцидент произошел накануне на улице Ленина. Пострадавшую увезли в больницу с различными травмами.

Владелец легковушки, 38-летний мужчина, рассказал, что ехал со скоростью примерно 40-50 километров в час. Он объяснил, что заметил пешехода, нажал на педаль тормоза и вывернул руль влево, но автомобиль не остановился.

- Сотрудниками Госавтоинспекции проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения, трезв. При обследовании места ДТП выявлены недостатки зимнего содержания, наличие снежного наката на проезжей части дороги, - уточнили в Telegram-канале «Патрульный участок».

Теперь обслуживающей организации, на балансе которой состоит проезжая часть, выдана рекомендация на устранение неудовлетворительных дорожных условий.