Свердловские врачи стали использовать редкую методику при имплантации кардиостимуляторов

Больше 380 свердловчан были прооперированы по этой методике. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские врачи начали использовать редкую методику при имплантации кардиостимуляторов. Это позволило в 2,5 раза снизить число осложнений после операции у пациентов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Операцию проводят свердловчанам со сложными аритмиями и врожденными особенностями вен. На сегодняшний день методику используют только в Свердловской области. Она полностью соответствует современным требованиям и является безопасной.

- Наши врачи используют в своей практике тонкие (порядка одного миллиметра) внутрисосудистые проводники, оснащенные гидрофильным покрытием. Они облегчают доступ и навигацию внутри целевой вены малого диаметра, тем самым помогают снизить риск возможных осложнений, — рассказала заместитель генерального директора по лечебной работе «Новой больницы» Елена Фокина.

Операцию с применением методики практикуют в двух больницах региона. Ее проводят в «Новой больнице» и Свердловской областной клинической больнице №1. Таким образом было прооперировано не меньше 380 пациентов.

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