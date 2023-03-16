В Екатеринбурге двое приятелей организовали выращивание крупной плантации конопли

Фото: пресс-служба транспортной полиции по УрФО

В Екатеринбурге транспортные полицейские поймали 36-летнего местного жителя, который выращивал крупные плантации конопли. В доме у мужчины две мини-теплицы, в которых росли 32 куста запрещенных растений.

- Следственно-оперативная группа также обнаружила предметы и приспособления, предназначенные для выращивания, ухода и расфасовки готового зелья. Среди изъятого стражами порядка - емкости с удобрениями, блендер, пакеты с семенами конопли, весы, упаковочный материал, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Вскоре выяснилось, что мужчине помогал друг детства, 37-летний мужчина успел скрыться, его объявили в розыск. На его съемной квартире также нашли почти три килограмма наркотиков.

- Задержанный вместе с его скрывшимся подельником осуществляли распространение конопли в значительных объемах через тайники на протяжении последних нескольких лет и имели налаженные каналы ее сбыта через интернет-магазины, - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере» а также «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».