Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 24-летнего парня осудили за обман пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП». Молодого человека задержали еще в апреле прошлого года, тогда по территории города прокатилась череда мошенничеств, жертвами которых становились пожилые люди.
Общий ущерб от действий злоумышленника составил порядка двух миллионов рублей.
- Как пояснил сам «курьер», поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров ему предложили через соцсети некие «работодатели», которым он перечислял основную часть похищенного, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга молодой человек проведет в колонии общего режима 3,6 лет.