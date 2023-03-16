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НовостиОбщество16 марта 2023 15:03

В Екатеринбурге 24-летнего парня осудили за обман пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП»

Молодого человека задержали еще в апреле прошлого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере»

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 24-летнего парня осудили за обман пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП». Молодого человека задержали еще в апреле прошлого года, тогда по территории города прокатилась череда мошенничеств, жертвами которых становились пожилые люди.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил порядка двух миллионов рублей.

- Как пояснил сам «курьер», поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров ему предложили через соцсети некие «работодатели», которым он перечислял основную часть похищенного, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга молодой человек проведет в колонии общего режима 3,6 лет.