Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 24-летнего парня осудили за обман пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП». Молодого человека задержали еще в апреле прошлого года, тогда по территории города прокатилась череда мошенничеств, жертвами которых становились пожилые люди.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил порядка двух миллионов рублей.

- Как пояснил сам «курьер», поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров ему предложили через соцсети некие «работодатели», которым он перечислял основную часть похищенного, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга молодой человек проведет в колонии общего режима 3,6 лет.