В Серове осудят двух полицейских, которые по ошибке избили пассажира иномарки

Инцидент произошел в январе прошлого года, тогда патрульный и инспектор ДПС остановили легковушку Audi A8 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове будут судить двух полицейских, которые по ошибке удерживали пассажира иномарки, предполагая, что он мог быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Инцидент произошел в январе прошлого года, тогда патрульный и инспектор ДПС остановили для проверки документов легковушку Audi A8, в салоне которой находились двое мужчин.

- Ошибочно полагая, что пассажир причастен к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков, они вытащили его из автомобиля. Удерживая пострадавшего, наручниками сковали ему кисти рук за спиной и нанесли удары руками и ногами в область головы и туловища, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пострадавшему был причинен средней тяжести вред здоровью. Уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия» передано на рассмотрение в суд.