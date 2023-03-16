Мэр Екатеринбурга анонсировал расширение улицы Ямалова

По мнению градоначальника, такой шаг может уменьшить пробки в этой части города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал расширение улицы Ямалова. Планируется, что на этом участке будет организовано два сквозных проезда – до переулка Базового и Сибирского тракта.

- Сейчас это фактически тупиковое продолжение улицы Ткачей. Но, если ее расширить и соединить с Сибирским трактом и переулком Базовым, то удастся разгрузить перекрестки «Восточная – Сибирский тракт», - написал Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

По мнению градоначальника, такой шаг может уменьшить пробки в этой части города.

- В увязке с проектом предполагается развитие тропиночной сети в северо-восточной части парка Маяковского, – отметил Глава Екатеринбурга. – Здесь же сделаем еще одну входную группу.