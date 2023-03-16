В Нижнем Тагиле выделили деньги на ремонт детских садов

Большую часть денег направят на ясли №20 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ремонт детских садов в Нижнем Тагиле в 2023 году потратят 36,9 миллионов рублей. Большая часть этой суммы уйдет на капремонт яслей №20, которые закрыли в прошлом году, а воспитанников перевели в другие дошкольные учреждения объединения «Солнышко». Об этом пишет TagilCity.ru.

Ясли перед капитальным ремонтом находились в аварийном состоянии. На первый этап ремонта из бюджета города выделили чуть больше 8 миллионов рублей. Всего же ремонт продлится до 2025 года.

Также из общей суммы, выделенной на ремонт детских садов Нижнего Тагила в 2023 году, 7,5 миллионов рублей направят на текущий ремонт дошкольных учреждений.