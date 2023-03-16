Уральцы смогут бесплатно освоить строительные профессии

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Стратегическими партнерами проекта в сфере строительства выступили компания «Атомстройкомплекс» и Уральский колледж технологий и предпринимательства. Застройщик формулирует запрос на качественную подготовку необходимых ему кадров, а образовательное учреждение его реализует.

Для этого на базе колледжа будут организованы новые учебные лаборатории, пересмотрены учебные программы в сторону сокращения сроков обучения и увеличения количества практических занятий, в подготовке специалистов задействуют непосредственно инженерно-технический состав работодателя. Появятся новые специальности, увеличится количество бюджетных мест для обучения – причем, как по основным программам профессионального обучения, рассчитанным на молодежь, так и по сокращенным программам дополнительного профессионального обучения, которые привлекательны для взрослого населения – тех, кто хочет освоить новую профессию и сменить сферу деятельности. Объем финансирования на реализацию проекта в 2023 году составит 170 млн рублей – это деньги федерации, области и бизнеса.

– Нам нужны машинисты башенных кранов, кровельщики, плотники, маляры, арматурщики, плиточники, отделочники и т.д. – квалифицированные рабочие этих специальностей всегда в дефиците. Благодаря проекту «Профессионалитет» уральцы смогут в короткие сроки бесплатно освоить любую из этих и других профессий и гарантированно получить работу в одной из крупнейших и надежных компаний Екатеринбурга – «Атомстройкомплекс», – рассказывает Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс». – На протяжении многих лет колледж является основным поставщиком кадров для нас – сейчас, благодаря проекту «Профессионалитет» и поддержке областного правительства, мы сможем приумножить и систематизировать накопленный опыт сотрудничества, поддержать уральцев и гарантировать им возможности не только современного, высокоэффективного обучения, но и трудоустройства.