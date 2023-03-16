Депутаты Гордумы Екатеринбурга нашли полигон с «золотым дном»

Проверить. сколько снега с дорог вывозят на полигон, невозможно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Гордумы Екатеринбурга нашли в городе снежный полигон с «золотым дном», потому что отследить здесь реальный объем вывозимого снега невозможно. Такой вывод сделала комиссия по ЖКХ Гордумы после выезда на полигон в районе Ново-Свердловской ТЭЦ. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на депутата городской думы Екатеринбурга Алексея Вихарева.

- Проверить, кто и сколько раз привозил снега на полигон, можно только запросив сведения о маршрутах из системы Глонас. Но и это возможно сделать только относительно машин, которые есть на балансе ДЭУ. Это 11 самосвалов по 10 и 15 тонн. Работу подрядчиков фактически отследить невозможно. А деньги они получают немалые, – рассказывает народный избранник.

Комиссия обратилась с просьбой проверить полигон для снега в Кировском районе к главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Также депутаты попросили мэра проверить работу районного дорожно-эксплуатационного управления, которое занимается непосредственным вывозом снега с улиц уральской столицы.