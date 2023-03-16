Мошенники заставили пермячку приехать в Екатеринбург, чтобы перевести им больше миллиона рублей

Перепуганной пенсионерке рассказали, что с ее счета пытаются снять все деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники заставили жительницу Пермского края приехать в Екатеринбург, чтобы перевести им больше одного миллиона рублей. 71-летняя пострадавшая обратилась в полицию накануне, она рассказала, что ранее находилась в одном из населенных пунктов республики СНГ, когда ей поступил звонок.

Перепуганной пенсионерке рассказали, что с ее счета пытаются снять все деньги, и для предотвращения этого ей необходимо срочно скачать специальное приложение.

- «Банковский специалист» проинформировал, что временно заблокирует противоправные действия злоумышленников, и ей срочно необходимо вернуться в Россию, чтобы пройти процедуру обновления счета и перевода денег на «безопасный» счет, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина выбрала приехать в уральскую столицу, где живут ее дети. Пострадавшая в несколько траншей перевела деньги через указанный ей банкомат. Когда звонки прекратились, женщина поняла, что ее обманули. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

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