Повестка должна вручаться только работником военкомата либо руководителем или уполномоченным представителем организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские власти опровергли информацию о получении повестки жителем региона, распространяемой в интернете.

- В военкомат Свердловской области поступила информация о том, что один из жителей региона якобы получил повестку с пометкой «Для отправки в зону проведения СВО», - рассказали в департаменте информполитики. - Сведения о существовании и распространении подобных повесток являются фейком!

Там отметили, что повесток с целью «Для отправки в зону проведения СВО» не существует. В настоящей повестке стандартно будет указано, что человек вызывается в военкомат с целью, например, пройти медосвидетельствование, отправки в воинскую часть, уточнение военно-учетных данных.

Также свердловчанам напомнили, что повестка должна вручаться только работником военкомата либо руководителем или уполномоченным представителем организации, если это происходит по месту работы или учебы. Если она пришла другим способом, необходимо обратиться в военный комиссариат или на региональную горячую линию по номеру 8-800-101-91-11.

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