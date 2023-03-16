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НовостиОбщество16 марта 2023 8:53

ТЦ «Радуга парк» продали компании из Калуги

До этого торговый центр принадлежал кипрской компании
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ранее торговый центр принадлежал кипрской компании

Ранее торговый центр принадлежал кипрской компании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТЦ «Радуга парк» продали компании из Калуги «Гранд Лайн - Центр». Об этом сообщает «Коммерсант-Урал». До этого, по данным издания, торговый центр принадлежал кипрской компании, связанной с уральским застройщиком «Форум-групп».

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге продлили срок аукциона по продаже торгового центра «Алатырь». Аукцион был назначен на 12 декабря, однако желающих купить такую компанию не оказалось. Здание оценили в 1.75 миллиарда рублей.

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