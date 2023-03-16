В цехе «Уралвагонзавода» произошел пожар

Спасатели справились с огнем за несколько минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В цехе «Уралвагонзавода» утром 16 марта произошел пожар. В бытовом помещении вспыхнул электроприбор после короткого замыкания.

- Благодаря отлаженной работе специалистов службы противопожарной безопасности и оперативным действиям МЧС его удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Площадь пожара незначительна, пострадавших нет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Уралвагонзавода».

По данным МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров. На место выезжали четыре единицы техники и 19 человек личного состава. Спасатели справились с огнем за несколько минут.

В «Уралвагонзаводе» отметили, что производственный процесс идет в штатном режиме.

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