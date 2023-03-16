Уралец лишился машины из-за превышения скорости и проезда на красный

Мужчина уклонялся от уплаты задолженности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Каменска-Уральского лишился своего «ГАЗ 3302» из-за накопившихся долгов по штрафам. Машину арестовали судебные приставы. У автовладельца было 18 штрафов - за превышение скорости и проезд на красный. Вовремя не заплатив, он накопил задолженность в 79,8 тысяч рублей.

- Судебным приставом-исполнителем составлен протокол по ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Мужчине был назначен административный арест сроком на 2 суток. Однако гражданин и дальше продолжил уклоняться от уплаты задолженности, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Должника после ареста автомобиля предупредили, что если он и дальше будет задерживать оплату задолженности, то его машину передадут на оценку и продажу. После этого уралец полностью выплатил долг.

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