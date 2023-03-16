В Екатеринбурге водитель, сбивший пенсионера, оказался злостным неплательщиком штрафов

Машину должника арестовали Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель Porsche Cayenne, сбивший пенсионера 13 марта, оказался злостным неплательщиком штрафов. Мужчина привлекался к ответственности за нарушения ПДД 92 раза.

- Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем Porsche находился 36-летний екатеринбуржец со стажем вождения 6 лет, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. - При проверке базы данных полицейские установили, что мужчина к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 92 раза, также у него в наличии 44 неоплаченных штрафа.

За неуплату административного штрафа в срок водителя Porsche Cayenne привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Кроме того, его лишили автомобиля. Судебные приставы вернут ему машину только после полной оплаты задолженности.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга напоминают, что автомобилисты, вовремя не оплатившие штрафы, привлекаются к административной ответственности. Должникам назначают штраф в двойном размере или отправляют на обязательные работы. Также злостным неплательщикам может грозить арест на 15 суток.

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