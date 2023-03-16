В Каменске-Уральском ребенку-инвалиду не продавали билеты на автобус вне очереди

После вмешательства прокуратуры работу автовокзала наладили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском маме пятилетнего ребенка-инвалида не продавали билеты на междугородний автобус вне очереди. Каждое воскресенье и вторник они ездят в Екатеринбург в реабилитационный центр и каждый раз сталкиваются с этой проблемой. К ситуации подключилась прокуратура.

- Билеты на автовокзале не продавались на первые четыре места в салоне автобуса, а также не реализовывались вне очереди. Кроме того, в здании автовокзала непосредственно рядом с кассами отсутствовали таблички, свидетельствующие о праве внеочередной продажи билетов определенной категории граждан, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура руководителю ООО «ПассажТранс», осуществляющего продажу билетов в кассах автовокзала Каменска-Уральского, внесла представление с требованием устранить нарушения.

После вмешательства прокуратуры инвалидам и лицам, их сопровождающим, при приобретении билетов в кассах автовокзала предоставлена возможность во внеочередном порядке оформить их за 10 календарных дней до отправления автобуса, а также на первые четыре места в салоне автобуса. Кроме того, возле касс установлены таблички о праве внеочередной продажи билетов инвалидам и лицам, их сопровождающим.

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