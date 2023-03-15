Екатеринбуржцу грозит пять лет тюрьмы за кражу смартфона

Мужчина может отправиться в тюрьму на пять лет за кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцу грозит реальный срок за кражу смартфона. Его он вытащил у свердловчанки из кармана. Сумма ущерба составила 4,7 тысячи рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина обратилась в полицию, когда заметила пропажу. С ее слов, незнакомый мужчина вытащил смартфон из кармана ее рюкзака. После этого он сбежал.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОВД изобличили подозреваемого в хищении смартфона мужчину и задержали, - рассказали в полиции.

Вором оказался 33-летний екатеринбуржец. Его доставили в дежурную часть для разбирательства. Мужчина признался, что телефон продал перекупщикам. Полицейские ищут место сбыта и проверяют свердловчанина на причастность к другим преступлениям.

На екатеринбуржца возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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