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НовостиОбщество15 марта 2023 14:15

В Свердловской области почетным жителям региона могут повысить размер ежемесячного пособия

Губернатор внес в региональное Законодательное собрание соответствующий законопроект
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Так, предлагается увеличить до 40 тысяч рублей размер ежемесячного пособия для Почетных граждан Свердловской области

Так, предлагается увеличить до 40 тысяч рублей размер ежемесячного пособия для Почетных граждан Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области почетным жителям региона могут повысить размер ежемесячного пособия. Губернатор Евгений Куйвашев внес в региональное Законодательное собрание соответствующий законопроект.

- Предлагается увеличить до 40 тысяч рублей размер ежемесячного пособия для Почетных граждан Свердловской области. Пособие для вдов или вдовцов обладателей этого почетного звания вырастет сразу до 20 тысяч рублей ежемесячно, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, почетными свердловчанами, например, являются, бывший председатель правительства СССР Николай Рыжков, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков, легендарный тренер волейбольной «Уралочки» Николай Карполь.