Так, предлагается увеличить до 40 тысяч рублей размер ежемесячного пособия для Почетных граждан Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области почетным жителям региона могут повысить размер ежемесячного пособия. Губернатор Евгений Куйвашев внес в региональное Законодательное собрание соответствующий законопроект.

- Предлагается увеличить до 40 тысяч рублей размер ежемесячного пособия для Почетных граждан Свердловской области. Пособие для вдов или вдовцов обладателей этого почетного звания вырастет сразу до 20 тысяч рублей ежемесячно, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, почетными свердловчанами, например, являются, бывший председатель правительства СССР Николай Рыжков, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков, легендарный тренер волейбольной «Уралочки» Николай Карполь.