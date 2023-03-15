В Нижневартовске бизнесмен не заплатил работнику и теперь ему светит срок

Выплата зарплаты после визита силовиков не спасла предпринимателя от уголовного дела Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижневартовске в отношении одного из бизнесменов провели прокурорскую проверку, после чего следователи возбудили уголовное дело за невыплату заработной платы. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Как выяснилось, руководитель транспортного предприятия в 2022 году не выплатил одному из сотрудников больше 50 тысяч рублей. После визита сотрудников правоохранительных органов на предприятие задолженность была погашена. Но, как оказалось, случай оказался не единичным.

Теперь ведется работа по уголовному делу, чтобы выявить новые факты нарушения закона.