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НовостиОбщество15 марта 2023 11:50

В Екатеринбурге 72-летний пенсионер лишился 1,2 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам

Злоумышленник сообщил мужчине, что ему необходимо направить все деньги в «безопасные» ячейки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 72-летний пенсионер лишился 1,2 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Пожилой мужчина пришел в полицию и рассказал, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником портала «Госуслуг».

- Звонивший сообщил о наличии у него двух заявок на получение кредита и привязки нового номера к его личному кабинету. После неизвестный переключил его на другого «специалиста», который представился сотрудником Центрального банка РФ по имени «Юрий», - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мошенник сообщил пенсионеру о том, что ему срочно необходимо вывести все денежные средства со счетов и направить их на другие «безопасные» ячейки.

- После этого пострадавший снял со счетов все сбережения и через банкоматы, которые ему указал звонивший, несколькими транзакциями перевел на счета мошенников больше миллиона, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».