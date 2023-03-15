Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 72-летний пенсионер лишился 1,2 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Пожилой мужчина пришел в полицию и рассказал, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником портала «Госуслуг».

- Звонивший сообщил о наличии у него двух заявок на получение кредита и привязки нового номера к его личному кабинету. После неизвестный переключил его на другого «специалиста», который представился сотрудником Центрального банка РФ по имени «Юрий», - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мошенник сообщил пенсионеру о том, что ему срочно необходимо вывести все денежные средства со счетов и направить их на другие «безопасные» ячейки.

- После этого пострадавший снял со счетов все сбережения и через банкоматы, которые ему указал звонивший, несколькими транзакциями перевел на счета мошенников больше миллиона, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».