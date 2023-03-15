В Сысерти собирают артефакты для заводской выставки

Сбором артефактов занимается Александр Савичев. Фото: предоставлено собирателем коллекции музея

В Сысерти организаторы выставки об истории Сысертского металлургического завода просят уральцев поделиться артефактами 18-20 столетий. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказал собиратель проекта Александр Савичев.

Площадь культурного пространства для проведения экскурсий по предприятию с 300-летней историей за три года увеличилась вдвое. Нередко жители города сами приносят организаторам из заводской группы «Музей на заводе» в ВК проекта старые вещи.

Тем не менее, чтобы заполнить выставочное пространство, у уральцев попросили карты, чертежи и фотографии Сысерти, документы и фотографии, а также воспоминания работников заводы, старые водостоки, наличники с домой, ограды, наковальни, пушки и вагонетки, металлическую посуду советского период, а также медную и жестяную посуду 19 века и многое другое.