В Нижнем Тагиле два подростка украли у 91-летнего дедушки 900 тысяч

Дедушка отдал деньги пришедшему к нему подростку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле два подростка 14 и 15 лет украли у 91-летнего дедушки 900 тысяч. Они обманули пенсионера, сообщив ему, что его дочь попала в ДТП. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

- Пожилому человеку позвонили на домашний телефон, в трубку он услышал плачущий женский голос, ему показалось, что внучка. Она твердила, что по ее вине произошло ДТП, в отношении нее могут возбудить уголовное дело, - рассказали в полиции. - Потом трубку передали якобы следователю, который сообщил, что нужно срочно передать деньги курьеру, чтобы внучка смогла избежать уголовной ответственности.

После этого дедушка отдал деньги пришедшему к нему подростку, а когда тот ушел, решил позвонить дочери. Когда пенсионер понял, что с ней все в порядке, он сообщил о случившемся в полицию. Подростков задержали по горячим следам и с поличным - в карманах у них лежали деньги обманутого пенсионера.

Полицейские выяснили, что заработать таким способом решил старший из друзей. Он получал задания через telegram-канал, вместе с товарищем обманывал пенсионеров, а затем переводил часть денег на счет «работодателей». Парень воспитывается мамой и состоит на учете в ПДН. Сейчас решается вопрос о помещении его в специализированное учреждение закрытого типа.

Что касается его друга, то он растет в полной семье, в поле зрения сотрудников полиции раньше не попадал. Теперь его поставят на учет.

В полиции отметили, что подростки избегут уголовной ответственности из-за возраста, но все собранные по ним материалы переданы в следственный комитет, где будет принято соответствующее решение.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.