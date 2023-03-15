Две уральских компании торговали поддельным мясом и молочной продукцией

Из-за нарушений качество и безопасность мяса и молочной продукции подтвердить было невозможно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили нарушения в работе АО «Каменское» и ИП Павловой из Екатеринбурга. Компании неправильно оформили документы и торговали поддельным мясом и молочной продукцией. Продукция попадала в организации розничной торговли Свердловской области.

- На площадке АО «Каменское» выявлена реализация мясной продукции с признаками фальсификации: в производственной транзакции не указано сырье, из которого выработана мясная продукция (отруб из свинины весом 10,6 кг), - рассказали в пресс-службе ведомства. - На площадке ИП Павловой установлено производство молочной продукции (творога, кефира, сливок и йогурта) без указания сырья.

В ведомстве отметили, что из-за нарушений качество и безопасность мяса и молочной продукции подтвердить невозможно.

Сотрудниками Россельхознадзора АО «Каменское» и ИП Павловой выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Уполномоченным лицам, допустившим нарушения приостановлена регистрация в ФГИС «Меркурий» на 20 дней.

Кроме того были предупреждены получатели мяса и молочной продукции.

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