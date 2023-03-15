Фото: telegram-канал Алексея Орлова

В Екатеринбурге к уличному освещению подключили участок Сибирского тракта. Запущена последняя секция протяженностью 1,3 километра, котрая включает 47 светильников.

- На этом участке тракт проходит мимо Новокольцовского района, так что его востребованность будет только возрастать. Очень важно, что уличное освещение сделало эту дорогу безопасней и комфортней, - рассказал глава города Алексей Орлов.

Мэр отметил, что работу над проектом по модернизации опор уличного освещения на Сибирском тракте от улицы Чистой до развязки с дорогой Екатеринбург - Кольцово начали в прошлом году.

В администрации города отметили, что по поручению Алексея Орлова в текущем году будет обустроено 60 километров уличного освещения, в приоритете - отдаленные территории.

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