В Березовском свердловчанин пытался сбыть наркотики через такси

Парень может отправиться в тюрьму на 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском осудят наркосбытчика. 22-летний екатеринбуржец рискует отправиться в тюрьму на 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В июле 2022 года парень часто проводил время в Березовском. Туда он приезжал к своим друзьям на съемную квартиру. В день, когда молодого человека поймали, он привез знакомым мефедрон для того, чтобы употреблять его вместе. Однако оставшуюся часть вещества он решил продать, потому что нуждался в деньгах.

- Для этого он выставил наркотик на продажу, написав об этом соответствующее объявление в одном из сообществ в социальной сети. На предложение быстро откликнулись покупатели из Верх-Исетсткого района Екатеринбурга, - рассказали в ведомстве.

Для того, чтобы продать наркотики, парень вызвал такси-доставку и передал вещества водителю. Молодой человек убедил таксиста в том, что в фольге лежит процессор. Но бдительный мужчина понял, что его обманывают. Осознав, что в свертке находятся наркотики, водитель вызвал полицию.

- Несмотря на то, что несостоявшийся сбытчик сразу же с места происшествия скрылся, его удалось отследить по камерам видеонаблюдения, - добавили в прокуратуре.

Уголовное дело молодого человека предано в суд. Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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