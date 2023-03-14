В Красноуфимске патрульные задержали 34-летнего мужчину с героином

Мужчине грозит срок за хранение наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске патрульные задержали мужчину с наркотиками. На него завели уголовное дело. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».

Инцидент произошел 6 марта. Полицейские затмили подозрительного мужчину, и его решили задержать. На место вызвали сотрудников ОВД. У мужчины изъяли свертки с порошком.

- Эксперты-криминалисты установили, что изъятым наркотическим средством оказался - героин. Вес изъятых свертков составил 0,706 грамм, - рассказали в полиции.

Задержанным оказался безработный 34-летний рецидивист. Мужчину уже судили за кражи, грабеж, хранение наркотиков и угон автомобиля. При опросе он признался, что вещества купил для личного использования. Однако от медицинского освидетельствования свердловчанин отказался.

На мужчину завели уголовное дело за хранение наркотиков и административное дело за отказ проходить обследование. Мужчине грозит реальный срок до трех лет.

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