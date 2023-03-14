В Екатеринбурге трое мужчин украли сигарет на 41 тысячу рублей

На одного из мужчин уже возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге трое мужчин ограбили магазин. Из него они унесли табачную продукцию. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел в Чкаловском районе по адресу Сухумский, 3. Трое мужчин пробрались в магазин и забрали из него сигареты на 41 тысячу рублей.

- Вскоре оперативники уголовного розыска территориального ОВД совместно с коллегами из городского УМВД установили личность подозреваемого в хищении сигарет и задержали мужчину, - рассказали в полиции города.

29-летний ранее судимый за кражу свердловчанин написал явку с повинной. Он рассказал, что украденный товар он продал вместе с другими людьми. На мужчину уже завели уголовное дело. Ему грозит реальный срок до пяти лет.

На данный момент полицейские проверяют свердловчанина на причастность к другим преступлениям. Ведется расследование.

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