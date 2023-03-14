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НовостиПроисшествия14 марта 2023 15:54

В Екатеринбурге трое мужчин украли сигарет на 41 тысячу рублей

За это им может грозить до пяти лет лишения свободы
Дарья ЧИПУРИНА
На одного из мужчин уже возбудили уголовное дело

На одного из мужчин уже возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге трое мужчин ограбили магазин. Из него они унесли табачную продукцию. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел в Чкаловском районе по адресу Сухумский, 3. Трое мужчин пробрались в магазин и забрали из него сигареты на 41 тысячу рублей.

- Вскоре оперативники уголовного розыска территориального ОВД совместно с коллегами из городского УМВД установили личность подозреваемого в хищении сигарет и задержали мужчину, - рассказали в полиции города.

29-летний ранее судимый за кражу свердловчанин написал явку с повинной. Он рассказал, что украденный товар он продал вместе с другими людьми. На мужчину уже завели уголовное дело. Ему грозит реальный срок до пяти лет.

На данный момент полицейские проверяют свердловчанина на причастность к другим преступлениям. Ведется расследование.

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