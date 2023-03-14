Свердловчанину за кражу дрели грозит два года колонии

Мужчину будут судить за совершенную кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанин, укравший из екатеринбургского магазина дрель, может получить реальный срок. Мужчина взял инструмент прямо со стеллажа в торговом зале. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел еще в декабре 2022 года. Сотрудник магазина пришел в полицию, чтобы написать заявление о краже. Он рассказал, что мужчина пришел в магазин, забрал себе эклектическую дрель и поспешил скрыться. Всего сумма ущерба составила 4,6 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 10 провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого в хищении инструмента и задержали, - рассказали в полиции.

Похитителем оказался ранее судимый за кражи и мошенничество 29-летней екатеринбуржец. Украденный инструмент мужчина продал. На данный момент на него завели уголовное дело, разбирательства продолжаются. Свердловчанину грозит до двух лет лишения свободы.

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