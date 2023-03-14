В школе Нижнего Тагила открыли мемориальную доску сержанту, погибшему во время СВО на Украине

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В школе № 12 Нижнего Тагила открыли мемориальную доску сержанту Владимиру Голубцову, который погиб во время спецоперации на Украине. Когда-то боец окончил это учебное учреждение. Памятную табличку разместили в фойе.

- В составе 12 отряда специального назначения он одним из первых был направлен в зону СВО. Ровно год назад, 14 марта 2022 года, Владимир погиб, выполняя боевую задачу, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Посмертно Владимира Голубцова наградили Орденом Мужества.

- Сегодня мы открываем первую в Нижнем Тагиле мемориальную доску в память о тагильчанине, погибшем в ходе специальной военной операции. Низкий поклон его родителям, которые сумели воспитать такого человека, - заявил мэр города Владислав Пинаев.